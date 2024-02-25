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У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 25 лютого 2024, 10:49
У Білорусі проходять перші вибори з часу протестів 2020 року
фото: риа новости

У Білорусі в неділю без участі міжнародних спостерігачів проходить голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Це перші загальнонаціональні "вибори" у Білорусі з початку масових політичних репресій три з половиною роки тому.

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Влада в Мінську не запросила міжнародних спостерігачів, зокрема і від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).  В ОБСЄ у відповідь на це висловили "глибокий жаль".

Білоруський парламент поступово почав втрачати повноваження, відколи самопроголошений президент Александр Лукашенко став посилювати свою владу після обрання в 1994 році.

Лукашенко заявив, що виграв шостий президентський термін у 2020 році в результаті голосування, яке США та Європейський Союз засудили як фальсифіковане. 

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Тоді у Білорусі спалахнула безпрецедентна хвиля протестів, на яку влада відповіла масштабними репресіями, що тривають досі. 

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції, яка зараз перебуває у вигнанні, закликала виборців бойкотувати голосування.

Команда Тихановської закликала долучатися до онлайн-марафону "Обираю Нову Білорусь!", у якому обговорять, "як від диктатури обману і страху перейти до країни, про яку ми всі мріємо". 

Нагадаємо: Лукашенко 20 лютого скликав свій апарат безпеки в Мінську, заявивши, що Захід хоче втягнути Білорусь у війну "всіма правдами і неправдами".

Теми: БілорусьЛукашенко
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