Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 25 февраля 2024, 10:49
В Беларуси проходят первые выборы со времени протестов 2020 года
фото: риа новости

В Беларуси в воскресенье без участия международных наблюдателей проходит голосование по избранию депутатов в парламент и местные советы, которое белорусская оппозиция призвала бойкотировать.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Это первые общенациональные "выборы" в Беларуси с начала массовых политических репрессий три с половиной года назад.

Реклама:

Власти в Минске не пригласили международных наблюдателей, в том числе и от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  В ОБСЕ в ответ на это выразили "глубокое сожаление".

Белорусский парламент постепенно начал терять полномочия с тех пор, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко стал усиливать свою власть после избрания в 1994 году.

Лукашенко заявил, что выиграл шестой президентский срок в 2020 году в результате голосования, которое США и Европейский Союз осудили как фальсифицированное. 

ВИДЕО ДНЯ

Тогда в Беларуси вспыхнула беспрецедентная волна протестов, на которую власти ответили масштабными репрессиями, которые продолжаются до сих пор. 

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, которая сейчас находится в изгнании, призвала избирателей бойкотировать голосование.

Команда Тихановской призвала участвовать в онлайн-марафоне "Выбираю Новую Беларусь!", в котором обсудят, "как от диктатуры обмана и страха перейти к стране, о которой мы все мечтаем". 

Напомним: Лукашенко 20 февраля созвал свой аппарат безопасности в Минске, заявив, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну "всеми правдами и неправдами".

Темы: БеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций

МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств

Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки Донецкой области

Украина не ведет переговоров о закрытии границ с Польшей – Кубраков

Эрдоган снова предложил Украине и РФ "переговоры" в Стамбуле

Все новости...
Беларусь
Часть "вагнеровцев" могли перебросить из Беларуси в РФ – наблюдатели
Журналисты исследовали, как вывезенным в Беларусь детям "прививают любовь" к России
Беларусь анонсировала крупные военные учения совместно с Россией на 2025 год
Последние новости
02:40
Парламент Чехии отклонил легализацию однополых браков
02:20
Состояние здоровья Байдена позволяет исполнять обязанности президента США – заключение врача
01:14
Выполняли боевую задачу: ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций
01:06
В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО
00:50
Макконнелл уходит в отставку. Белый дом говорит, что поддержка Украины в Конгрессе сохранится
00:18
Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО
23:24
На Полтавщине во время воздушной тревоги раздался взрыв
23:10
МИД призвал к решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без внешних вмешательств
22:55
Организация "Репортеры без границ" осудила препятствование работе Михаила Ткача польской полицией
22:43
Новости экономики 28 февраля: Украина нуждается в $3 млрд ежемесячно, обсуждается ли закрытие границы с Польшей
Все новости...
Реклама: