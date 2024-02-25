Буданов розповів про "максимально дорогу" операцію росіян "Майдан-3"

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що головною метою російської операції "Майдан-3" є посіяти думки про нелегітимність української влади всередині країни, однак ця операція провалюється.

Джерело: Буданов на полях конференції "Україна. Рік 2024", повідомляє hromadske

Деталі: За словами Буданова, це "максимально дорога" операція для росіян, але вона вже провалюється, бо українській стороні "відомо все, що вони задумали".

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Буданов зазначив, що в межах цієї операції росіяни спланували створити ситуацію, у якій можна поставити під сумнів легітимність не стільки президента Володимира Зеленського, скільки ухвалення рішень загалом в Україні.

Пряма мова: "Після цього, у короткий період, коли вони розраховують на певну "смуту" в українському суспільстві та двоякість ухвалення рішень (те саме буде спроєктоване на наше військо), у період першої половини червня завдати військової поразки на сході, користуючись тим, що в армії має бути двояка думка: хто нами керує, а чиї накази ми виконуємо тощо.

Ось в цьому вся суть – їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки завдання воєнної поразки".

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Що передувало: 16 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити "хаос" всередині країни і усунути президента – за даними розвідки, цей план у Росії називають "Майдан 3".

21 листопада Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його з посади до кінця 2023 року, для чого вигадала план дестабілізації під умовною назвою "Майдан-3".