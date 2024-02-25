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Буданов рассказал о "максимально дорогой" операции россиян "Майдан-3"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 16:22
Буданов рассказал о максимально дорогой операции россиян Майдан-3
Буданов дает комментарий журналистам на конференции 25 февраля, фото: Дмитрий Ларин, УП

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что главной целью российской операции "Майдан-3" является посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны, однако эта операция проваливается.

Источник: Буданов на полях конференции "Украина. Год 2024", сообщает hromadske

Детали: По словам Буданова, это "максимально дорогая" операция для россиян, но она уже проваливается, потому что украинской стороне "известно все, что они задумали".

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Буданов отметил, что в рамках этой операции россияне спланировали создать ситуацию, в которой можно поставить под сомнение легитимность не столько президента Владимира Зеленского, сколько принятие решений в целом в Украине.

Прямая речь: "После этого, в короткий период, когда они рассчитывают на определенную "смуту" в украинском обществе и двоякость принятия решений (то же самое будет спроектировано на наше войско), в период первой половины июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение: кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем и тому подобное.

Вот в этом вся суть – их интересует не столько смена политического руководства, сколько нанесение военного поражения".

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Что предшествовало: 16 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создать "хаос" внутри страны и устранить президента – по данным разведки, этот план в России называют "Майдан 3".

21 ноября Зеленский заявил, что Россия хочет отстранить его от должности до конца 2023 года, для чего придумала план дестабилизации под условным названием "Майдан-3".

Темы: БудановРосcияразведкаМайдан
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