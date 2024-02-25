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У Польщі – четверте, наймасштабніше пошкодження українського збіжжя

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 25 лютого 2024, 16:34
У Польщі – четверте, наймасштабніше пошкодження українського збіжжя
новий випадок пошкодження зерна, фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

В ніч на 25 лютого в Польщі сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку протестів фермерів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Дослівно: "Новий акт вандалізму – вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу". 

Деталі: Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і безвідповідальності, прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, теториторій та інфраструктури.

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"Українська сторона сумлінно виконує свої зобов’язання і, згідно домовленностям з польським урядом, не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні – ані зернові, ані кукурудза, ані рапс – не залишається там", – заявив Кубраков.

новий випадок пошкодження зерна, фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
новий випадок пошкодження зерна, фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Польські ЗМІ повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу. На місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають.

 

Що передувало: Раніше українське збіжжя висипали з вантажівок та залізничних вагонів поблизу польсько-українського кордону.

Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. В уряді Польщі перепросили за цей випадок. 

Читайте також статтю про те, чому польська влада не реагує на блокаду кордону і чи може це змінитися.

Теми: Польща
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