В Польше - четвертое, самое масштабное повреждение украинского зерна

В ночь на 25 февраля в Польше произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала протестов фермеров - всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Awaria mechanizmu zamykającego 🤦🏼

Lokalizacja: Kotomierz

Źródło: Internet pic.twitter.com/TAPWPpRe1i Реклама: February 25, 2024

Дословно: "Новый акт вандализма – ночью с 24 на 25 февраля на станции Котомеж была рассыпана украинская агропродукция с 8 полувагонов. Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира".

Детали: Это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях, и четвертый случай безнаказанности и безответственности, прокомментировал Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

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"Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там", – заявил Кубраков.

новый случай повреждения зерна, фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Польские СМИ сообщают, что в вагонах везли кукурузу. На место происшествия оперативно прибыли представители местной власти и полиции. Сейчас информации о злоумышленниках и причинах их действий не предоставляют.

Что предшествовало: Ранее украинское зерно высыпали из грузовиков и железнодорожных вагонов вблизи польско-украинской границы.

Первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. В правительстве Польши извинились за этот случай.

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