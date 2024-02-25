Зеленський про переговори з Путіним: Ми запропонуємо майданчик, де він зможе визнати програш

Президент України Володимир Зеленський не вірить у те, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним можуть принести мир, але вірить, що той визнає свою помилку і свій програш.

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції після конференції "Україна. Рік 2024"

Деталі: Журналіст ABC News запитав, чи Україна програє у цій війні і чи не час говорити з Путіним, адже зброї зараз недостатньо для перемоги, а восени у США будуть вибори.

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Зеленський відповів: "А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів?".

Після цього президент зауважив, що журналіст не слухає переклад відповіді – і запропонував вдягнути навушник, адже його має цікавити відповідь, а не лише запитання.

Пряма мова Зеленського: "Питання в юридичній і політичній площині (лежить). Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін – ред.) може погодитися з тим, що він програв цю війну і що це була велика помилка, яка для нього маленька помилка, а для нас трагедія – і для всього демократичного світу це трагедія, і тому повинна бути справедливість у цьому питанні.

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Чи Україна програє у цій війні? Я впевнений, що ні. Найважче було 24-те (лютого) два роки тому. Принаймні, у нас немає цієї альтернативи – не перемогти. Немає можливості програти. Тому що що таке "Україна програє"? Програє – нас не буде, не буде нашого існування. Тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя.

Чи Україна програє і чи буде нам дуже-дуже складно, і чи буде велика кількість жертв – залежить від вас, від партнерів, від Західного світу. Якщо ми будемо сильні, зброєю тією чи іншою, ми не програємо цю війну, ми переможемо".

Деталі: Зеленський зазначив, що "всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад – точно будуть мати вплив на його суспільство, і тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку".

Президент додав, що якщо дивитися на факти і цифри, якими оперує Путін, то він говорить про плани до 2030 року.

Пряма мова: "Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до *30-го року. А ми б хотіли з ним закінчити раніше".