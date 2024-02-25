Зеленский о переговорах с Путиным: Мы предложим площадку, где он сможет признать проигрыш

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в то, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным могут принести мир, но верит, что тот признает свою ошибку и свой проигрыш.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции после конференции "Украина. Год 2024"

Детали: Журналист ABC News спросил, проигрывает ли Украина в этой войне и не пора ли говорить с Путиным, ведь оружия сейчас недостаточно для победы, а осенью в США будут выборы.

Реклама:

Зеленский ответил: "А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?".

После этого президент отметил, что журналист не слушает перевод ответа – и предложил надеть наушник, ведь его должен интересовать ответ, а не только вопрос.

Прямая речь Зеленского: "Вопрос в юридической и политической плоскости (лежит). Мы предложим площадку, на которой он (Путин – ред.) может согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была большая ошибка, которая для него маленькая ошибка, а для нас трагедия – и для всего демократического мира это трагедия, и поэтому должна быть справедливость в этом вопросе.

ВИДЕО ДНЯ

Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. Тяжелее всего было 24-е (февраля) два года назад. По крайней мере, у нас нет этой альтернативы – не победить. Нет возможности проиграть. Потому что что такое "Украина проигрывает"? Проиграет – нас не будет, не будет нашего существования. Поэтому нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь.

Проиграет ли Украина и будет ли нам очень-очень сложно, и будет ли большое количество жертв – зависит от вас, от партнеров, от Западного мира. Если мы будем сильными, оружием тем или иным, мы не проиграем эту войну, мы победим".

Детали: Зеленский отметил, что "все шаги назад Путина, ежедневные шаги назад – точно будут иметь влияние на его общество, и тогда он будет думать уже о внутренней безопасности".

Президент добавил, что если смотреть на факты и цифры, которыми оперирует Путин, то он говорит о планах до 2030 года.

Прямая речь: "Вот вам и ответ, что собирается делать он. Он видит себя до *30-го года. А мы бы хотели с ним закончить раньше".