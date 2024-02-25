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Зеленський про блокування кордону у Польщі: Якщо це не вирішиться, то будемо захищати наш бізнес

Ірина БалачукНеділя, 25 лютого 2024, 17:43
Зеленський про блокування кордону у Польщі: Якщо це не вирішиться, то будемо захищати наш бізнес
Володимир Зеленський. Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна націлена на те, щоб вирішити питання розблокування польського кордону, але якщо цього досягти не вдасться, то влада захищатиме український бізнес.

Джерело: президент на пресконференції 25 лютого  

Пряма мова Зеленського: "Підтримувати Україну треба зараз. У нас з Туском (прем’єр Польщі Дональд Туск − ред.) робочі відносини, і зустрічі були. І з Дудою (президент Польщі Анджей Дуда − ред.) була нещодавно зустріч. І з Урсулою фон дер Ляєн (президент Європейської комісії − ред.).

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З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія".

Деталі: Зеленський вважає, що "є внутрішня боротьба в Польщі", і що "використовувати Україну як тиск на європейські інституції − просто несправедливо".   

Пряма мова президента: "Я вважаю, що прем’єри знайдуть відповідні кроки. Я як президент говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес".

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Читайте також статтю про те, чому польська влада не реагує на блокаду кордону і чи може це змінитися

 Чому блокада кордону не означає відмови Польщі від проукраїнського курсу

Передісторія:

  • З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.
  • Після цього президент Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв’язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.
  • Польський прем'єр Дональд Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні.
  • 23 лютого урядова делегація України приїхала на кордон, але зустріч не відбулася, оскільки представники Польщі не прибули.

Теми: ЗеленськийПольщакордонзерно
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