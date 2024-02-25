Зеленський про блокування кордону у Польщі: Якщо це не вирішиться, то будемо захищати наш бізнес

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна націлена на те, щоб вирішити питання розблокування польського кордону, але якщо цього досягти не вдасться, то влада захищатиме український бізнес.

Джерело: президент на пресконференції 25 лютого

Пряма мова Зеленського: "Підтримувати Україну треба зараз. У нас з Туском (прем’єр Польщі Дональд Туск − ред.) робочі відносини, і зустрічі були. І з Дудою (президент Польщі Анджей Дуда − ред.) була нещодавно зустріч. І з Урсулою фон дер Ляєн (президент Європейської комісії − ред.).

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З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія".

Деталі: Зеленський вважає, що "є внутрішня боротьба в Польщі", і що "використовувати Україну як тиск на європейські інституції − просто несправедливо".

Пряма мова президента: "Я вважаю, що прем’єри знайдуть відповідні кроки. Я як президент говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес".

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