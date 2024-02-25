Зеленский о блокировании границы в Польше: Если это не решится, то будем защищать наш бизнес
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нацелена на то, чтобы решить вопрос разблокирования польской границы, но если этого достичь не удастся, то власть будет защищать украинский бизнес.
Источник: президент на пресс-конференции 25 февраля
Прямая речь Зеленского: "Поддерживать Украину надо сейчас. У нас с Туском (премьер Польши Дональд Туск − ред.) рабочие отношения, и встречи были. И с Дудой (президент Польши Анджей Дуда − ред.) была недавно встреча. И с Урсулой фон дер Ляйен (президент Европейской комиссии − ред.).
С апреля месяца прошлого года я говорю, что это политический вопрос. И сегодня это подтверждает Еврокомиссия".
Детали: Зеленский считает, что "есть внутренняя борьба в Польше", и что "использовать Украину как давление на европейские институты − просто несправедливо".
Прямая речь президента: "Я считаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Я как президент говорю открыто, что для нас очень важно сохранить союз с Польшей. А если шаги не найдутся, то мы будем защищать наш бизнес".
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Почему блокада границы не означает отказа Польши от проукраинского курса
Предыстория:
- С 20 февраля польские фермеры начали большой протест по всей территории Польши, в частности на границе с Украиной. За это время произошли несколько инцидентов с высыпанием украинского зерна и блокированием пассажирского движения на границе.
- После этого президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на общей границе.
- Польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе.
- 23 февраля правительственная делегация Украины приехала на границу, но встреча не состоялась, поскольку представители Польши не прибыли.