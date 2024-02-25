Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У нас фактично немає альтернативи американській ППО – Зеленський

Альона Мазуренко Неділя, 25 лютого 2024, 17:44
У нас фактично немає альтернативи американській ППО – Зеленський
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не має альтернативи збройній допомозі США, тому що у світі обмежена кількість систем ППО та американських аналогів, зокрема Patriot.

Джерело: Зеленський на пресконференції 25 лютого

Пряма мова: "Коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового – це зброя. В більшості своїй всі ці гроші – це зброя, тому ви розумієте, який буде результат. Тут у мене немає резерву, у нас є зброя, яка є. 

Реклама:

Ми будемо шукати інші можливості купувати зброю, брати додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів, десь їх просити дуже сильно. Це питання конкретних пакетів зброї. Наприклад, 1,5 млрд коштує система Patriot, але ви її не купите без США. Ось і відповідь, чи можна посилити ППО України без США? – Ні.

Відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою в низькій кількості, тому, коли ми говоримо про альтернативу допомоги США чи гроші, – гроші ми знайдемо, ми не знайдемо таку кількість зброї". 

Теми: ППОСШАЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз

Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW

30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Усі новини...
ППО
На Київщині працювала ППО
Повітряні сили: За два роки знищено 1905 ворожих ракет, з яких 25 "Кинджалів"
Повітряні сили уночі збили 23 з 31 "Шахеда"
Останні новини
05:46
Франція оприлюднила перелік військової допомоги, наданої Україні з початку війни
04:54
Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз
04:08
Банди Гаїті взяли штурмом в’язницю і звільнили тисячі ув’язнених – ЗМІ
03:30
Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW
02:48
Окупанти вчергове перекривали Кримський міст
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
Усі новини...
Реклама: