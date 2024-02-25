У нас фактично немає альтернативи американській ППО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна не має альтернативи збройній допомозі США, тому що у світі обмежена кількість систем ППО та американських аналогів, зокрема Patriot.

Джерело: Зеленський на пресконференції 25 лютого

Пряма мова: "Коли ми говоримо про американську допомогу, ми повинні зрозуміти, що це питання не резерву фінансового – це зброя. В більшості своїй всі ці гроші – це зброя, тому ви розумієте, який буде результат. Тут у мене немає резерву, у нас є зброя, яка є.

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Ми будемо шукати інші можливості купувати зброю, брати додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів, десь їх просити дуже сильно. Це питання конкретних пакетів зброї. Наприклад, 1,5 млрд коштує система Patriot, але ви її не купите без США. Ось і відповідь, чи можна посилити ППО України без США? – Ні.

Відповідних систем у світі немає. Те, що у світі є альтернативою в низькій кількості, тому, коли ми говоримо про альтернативу допомоги США чи гроші, – гроші ми знайдемо, ми не знайдемо таку кількість зброї".