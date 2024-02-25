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У нас фактически нет альтернативы американской ПВО – Зеленский

Алена МазуренкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 17:44
У нас фактически нет альтернативы американской ПВО – Зеленский
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не имеет альтернативы вооруженной помощи США, потому что в мире ограниченное количество систем ПВО и американских аналогов, в частности Patriot.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 25 февраля

Прямая речь: "Когда мы говорим об американской помощи, мы должны понять, что это вопрос не резерва финансового - это оружие. В большинстве своем все эти деньги - это оружие, поэтому вы понимаете, какой будет результат. Здесь у меня нет резерва, у нас есть оружие, которое есть.

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Мы будем искать другие возможности покупать оружие, брать дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров, где-то их просить очень сильно. Это вопрос конкретных пакетов оружия. Например, 1,5 млрд стоит система Patriot, но вы ее не купите без США. Вот и ответ, можно ли усилить ПВО Украины без США? - Нет.

Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире является альтернативой в низком количестве, поэтому, когда мы говорим об альтернативе помощи США или деньги, - деньги мы найдем, мы не найдем такое количество оружия".

Темы: ПВОСШАЗеленский
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