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Президент пояснив, що потрібно для переходу до наступальних дій

Валентина РоманенкоНеділя, 25 лютого 2024, 17:36
Президент пояснив, що потрібно для переходу до наступальних дій
Зеленський. фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна зможе перейти до наступальних дій, коли матиме співвідношення озброєння 1 до 1 відносно російської.

Джерело: на пресконференції 25 лютого

Деталі: Журналіст поцікавився, чи Україна буде далі втрачати території, поки чекає надходження додаткової зброї від міжнародних партнерів.

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Пряма мова Зеленського: "Тиск росіян достатньо сильний, зокрема на Харківському напрямку (Куп’янськ), але він і був сильний інтенсивність застосування відповідної артилерії з боку росіян відповідної артилерії була десь (у співвідношенні) 1 до 12. Це було до кінця минулого року і на початку цього року.

Зараз – 1 до 6,6. Це зменшення їхньої переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва і нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, коли ми йшли 1 до 1,5, 1 до 3. І  то ді ми зможемо відтіснити росіян. Поки не буде такої кількості, ми зможемо стояти або будемо втрачати… 100 метрів, 50 метрів. На жаль.

Все це для нас важливо, але стратегічно вирішують військові, стратегічно важливіше – не втратити людей.

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Відповідь дуже проста – тиснути на партнерів щодо тих пакетів, які були обговорені, домовлені і підписані. І тоді шансів у росіян точно буде менше. А як тільки (співвідношення щодо кількості зброї) у нас буде 1 до 1 на тому чи іншому напрямку, то ми обов’язково покажемо результат, як це вже неодноразово було".

Теми: Зеленськийвійнадопомога Українізброя
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