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Президент объяснил, что нужно для перехода к наступательным действиям

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 17:36
Президент объяснил, что нужно для перехода к наступательным действиям
Зеленский. фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина сможет перейти к наступательным действиям, когда будет иметь соотношение вооружения 1 к 1 относительно российского.

Источник: на пресс-конференции 25 февраля

Детали: Журналист поинтересовался, будет ли Украина и дальше терять территории, пока ждет поступления дополнительного оружия от международных партнеров.

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Прямая речь Зеленского: "Давление россиян достаточно сильное, в частности на Харьковском направлении (Купянск), но оно и было сильным, интенсивность применения соответствующей артиллерии со стороны россиян соответствующей артиллерии была где-то (в соотношении) 1 к 12. Это было до конца прошлого года и в начале этого года.

Сейчас - 1 к 6,6. Это уменьшение их преимущества в количестве, но тем не менее преимущество существенное и нам надо прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, когда мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. И тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы сможем стоять или будем терять... 100 метров, 50 метров. К сожалению.

Все это для нас важно, но стратегически решают военные, стратегически важнее - не потерять людей.

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Ответ очень прост - давить на партнеров относительно тех пакетов, которые были обсуждены, договорені и подписані. И тогда шансов у россиян точно будет меньше. А как только (соотношение по количеству оружия) у нас будет 1 к 1 на том или ином направлении, то мы обязательно покажем результат, как это уже неоднократно было".

Темы: Зеленскийвойнапомощь Украинеоружие
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