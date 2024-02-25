Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Конгрес знає, що підтримка потрібна Україні впродовж місяця

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 25 лютого 2024, 17:56
Зеленський: Конгрес знає, що підтримка потрібна Україні впродовж місяця
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Україна повідомила США про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця, американському Конгресу про це відомо – і надія на схвалення є. 

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Інакше я зовсім не розумію, у якому ми з вами світі починаємо жити… Вони знають, що нам необхідна їхня підтримка упродовж місяця, це наш запит".

Реклама:

Деталі: Зеленський додав, що зустрічався з сенаторами обох партій, і всі сигнали їм, і президенту США Джо Байдену відомі. 

"Щодо ППО – вони теж знають наш запит. Нам потрібно більше", – заявив глава держави.

У цьому контексті президент згадав про підготовку домовленості про "гарантії безпеки".

ВІДЕО ДНЯ

"Там з’явилась дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики у Сполучених Штатах. Але розраховую, що Сполучені Штати залишаться лідерами демократії у світі", – додав він. 

Зеленський також розповів, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.

За внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Теми: ЗлочевськийСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз

Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW

30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Усі новини...
Злочевський
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Рекордний хабар проти рекордного шахрайства 
Один із фігурантів справи Злочевського хотів підкупити суддів і все рівно не сів
Останні новини
05:46
Франція оприлюднила перелік військової допомоги, наданої Україні з початку війни
04:54
Суперниця Трампа вперше перемогла на праймеріз
04:08
Банди Гаїті взяли штурмом в’язницю і звільнили тисячі ув’язнених – ЗМІ
03:30
Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW
02:48
Окупанти вчергове перекривали Кримський міст
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
Усі новини...
Реклама: