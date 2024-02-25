Зеленський: Конгрес знає, що підтримка потрібна Україні впродовж місяця

Україна повідомила США про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця, американському Конгресу про це відомо – і надія на схвалення є.

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Надія на Конгрес є. Я впевнений, що буде позитив. Інакше я зовсім не розумію, у якому ми з вами світі починаємо жити… Вони знають, що нам необхідна їхня підтримка упродовж місяця, це наш запит".

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Деталі: Зеленський додав, що зустрічався з сенаторами обох партій, і всі сигнали їм, і президенту США Джо Байдену відомі.

"Щодо ППО – вони теж знають наш запит. Нам потрібно більше", – заявив глава держави.

У цьому контексті президент згадав про підготовку домовленості про "гарантії безпеки".

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"Там з’явилась дуже серйозна конкретика щодо грошей. Ми не просто так наполягали на цій конкретиці, тому що бачимо виклики у Сполучених Штатах. Але розраховую, що Сполучені Штати залишаться лідерами демократії у світі", – додав він.

Зеленський також розповів, що позитивно налаштований щодо можливого постачання далекобійної зброї, зокрема ATACMS, після останніх переговорів із західними партнерами.

За внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.