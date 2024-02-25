Зеленский: Конгресс знает, что поддержка нужна Украине в течение месяца

Украина сообщила США о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца, американскому Конгрессу об этом известно – и надежда на одобрение есть.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Иначе я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить... Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца, это наш запрос".

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Детали: Зеленский добавил, что встречался с сенаторами обеих партий, и все сигналы им, и президенту США Джо Байдену известны.

"Относительно ПВО – они тоже знают наш запрос. Нам нужно больше", – заявил глава государства.

В этом контексте президент вспомнил о подготовке договоренности о "гарантиях безопасности".

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"Там появилась очень серьезная конкретика по деньгам. Мы не просто так настаивали на этой конкретике, потому что видим вызовы в Соединенных Штатах. Но рассчитываю, что Соединенные Штаты останутся лидерами демократии в мире", – добавил он.

Зеленский также рассказал, что положительно настроен относительно возможных поставок дальнобойного оружия, в частности ATACMS, после последних переговоров с западными партнерами.

По внутренним оценкам США, к весне Украина столкнется с потенциально "катастрофической" нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны.