Зеленський розповів про зустріч із Путіним у 2019 році: Довго говорили, торгувались

Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Парижі в грудні 2019 року.

Джерело: Зеленський на пресконференції в неділю

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Деталі: Президента попросили згадати про зустріч віч-на-віч із російським диктатором 9 грудня 2019 року, яка відбулася в Парижі, коли там проходила "нормандська зустріч" за участю Зеленського, Путіна, Емманюеля Макрона та Ангели Меркель.

Пряма мова: "У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив, що Мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ вздовж лінії зіткнення не працююча... Я показував: подивись, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити, це значить, що ми будемо 20 років знаходитись у стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили. Дуже довго про це говорили, торгувались.

Другим питанням була історія по газу, про суд, який ми виграли, але ви знаєте, як вони реагують на виграні процеси. Там було акцептування того, що вони передадуть гроші нам, ми отримали тоді гроші.

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І третє питання було щодо обміну. Тоді ми поміняли більше 100 людей.

Ну і він постійно піднімав питання ceasefire (припинення вогню – ред.). Але як це може спрацювати, ми потім побачили. Кілька місяців щось там пробувало працювати, але все одно потім були втрати".

Більше деталей: Водночас Зеленський зазначив, що погано пам’ятає всі деталі тієї зустрічі, оскільки має враження, що "це було в іншому житті і все було по-іншому". Однак президент додав, що "дуже довго все це було".

Що передувало: 9 грудня 2019 року президенти України та РФ Володимир Зеленський та Володимир Путін провели двосторонню зустріч у Єлисейському палаці.

Джерела УП тоді повідомляли, що президенти говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли, водночас погодили новий обмін утримуваними.