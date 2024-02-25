Зеленский рассказал о встрече с Путиным в 2019 году: Долго говорили, торговались

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в воскресенье

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Детали: Президента попросили вспомнить о встрече с глазу на глаз с российским диктатором 9 декабря 2019 года, которая состоялась в Париже, когда там проходила "нормандская встреча" с участием Зеленского, Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель.

Прямая речь: "У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая... Я показывал: посмотри, за какое время мы отвели. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, это значит, что мы будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы говорили. Очень долго об этом говорили, торговались.

Вторым вопросом была история по газу, о суде, который мы выиграли, но вы знаете, как они реагируют на выигранные процессы. Там было акцептирование того, что они передадут деньги нам, мы получили тогда деньги.

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И третий вопрос был по обмену. Тогда мы поменяли более 100 человек.

Ну и он постоянно поднимал вопрос ceasefire (прекращения огня – ред.). Но как это может сработать, мы потом увидели. Несколько месяцев что-то там пробовало работать, но все равно потом были потери".

Больше деталей: В то же время Зеленский отметил, что плохо помнит все детали той встречи, поскольку имеет впечатление, что "это было в другой жизни и все было по-другому". Однако президент добавил, что "очень долго все это было".

Что предшествовало: 9 декабря 2019 года президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин провели двустороннюю встречу в Елисейском дворце.

Источники УП тогда сообщали, что президенты говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, в то же время согласовали новый обмен удерживаемыми.