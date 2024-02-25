Президент відповів, чи візьме слухавку, якщо йому подзвонить Путін

Президент Володимир Зеленський відповів, чи візьму слухавку, якщо йому зателефонує президент країни-агресора Володимир Путін.

Джерело: Зеленський на пресконференції

Пряма мова: "Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. Станом на сьогодні це так.

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Деталі: Зеленський вважає, що гроші є слабким місцем Путіна. На його думку, передача Україні заморожених активів Росії послабить позиції Путіна серед російського бізнесу, який його підтримує.

Пряма мова: "Послаблюючи їхню армію на полі бою, послаблюючи їх політичною ізоляцією в світі, послаблюючи їх санкціями – все це про те, щоб зробити Путіна бідним.

Для нього гроші – номер один. Якщо ви чуєте його меседжі – все навколо грошей. Він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном".