Президент ответил, возьмет ли трубку, если ему позвонит Путин

Президент Владимир Зеленский ответил, возьму ли трубку, если ему позвонит президент страны-агрессора Владимир Путин.

Источник: Зеленский на пресс-конференции

Прямая речь: "Он мне не позвонит. Он не хочет заканчивать эту войну. По состоянию на сегодня это так.

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Детали: Зеленский считает, что деньги являются слабым местом Путина. По его мнению, передача Украине замороженных активов России ослабит позиции Путина среди российского бизнеса, который его поддерживает.

Прямая речь: "Ослабляя их армию на поле боя, ослабляя их политической изоляцией в мире, ослабляя их санкциями - все это о том, чтобы сделать Путина бедным.

Для него деньги - номер один. Если вы слышите его месседжи - все вокруг денег. Он обеспечивает безопасность этих денег, даже замороженных активов за рубежом".