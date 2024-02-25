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Голова СБУ: Росія не відновила Кримський міст повністю, зброю тягнуть поромами

Валентина РоманенкоНеділя, 25 лютого 2024, 18:30
Голова СБУ: Росія не відновила Кримський міст повністю, зброю тягнуть поромами
Василь Малюк. фото Дмитра Ларіна, УП

Голова Служби безпеки України Василь Малюк каже, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики, оскільки повністю його не відновлено.

Джерело: Малюк під час панельної дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024"

Пряма мова: "Ви маєте розуміти, що Кримський міст не відновлений ворогом повноцінно і наразі не використовується для ворожої логістики, а саме для переміщення зброї, засобів ураження, тобто їхнього БК".

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Деталі: За словами очільника СБУ Росії доводиться використовувати для перевезення зброї поромні переправи.

Теми: СБУКримвійна
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