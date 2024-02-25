Глава СБУ: Россия не восстановила Крымский мост полностью, оружие тянут паромами

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорит, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики, поскольку полностью он не восстановлен.

Источник: Малюк во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина. Год 2024"

Прямая речь: "Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и пока не используется для вражеской логистики, а именно для перемещения оружия, средств поражения, то есть их БК".

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Детали: По словам главы СБУ России приходится использовать для перевозки оружия паромные переправы.