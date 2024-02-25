Глава СБУ: Россия не восстановила Крымский мост полностью, оружие тянут паромами
Воскресенье, 25 февраля 2024, 18:30
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорит, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики, поскольку полностью он не восстановлен.
Источник: Малюк во время панельной дискуссии в рамках форума "Украина. Год 2024"
Прямая речь: "Вы должны понимать, что Крымский мост не восстановлен врагом полноценно и пока не используется для вражеской логистики, а именно для перемещения оружия, средств поражения, то есть их БК".
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Детали: По словам главы СБУ России приходится использовать для перевозки оружия паромные переправы.