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Зеленський про Taurus: Спочатку крок США, потім – Німеччини

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 25 лютого 2024, 18:32
Зеленський про Taurus: Спочатку крок США, потім – Німеччини
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський, коментуючи переговори з Німеччиною щодо ракет Taurus, вважає, що Україна "матиме результат".

Джерело: Зеленський під час пресконференції у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання про Taurus, президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за всю надану підтримку.

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"Він проявив лідерство у Європі, у нього найпотужніший договір з нами, і серйозна підтримка", – сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив на важливості ракет Taurus для України, які Шольц поки не погодився надати, і натякнув, що Німеччина може ухвалити позитивне рішення, слідуючи прикладу США. 

"Для нас дуже важлива ця зброя, про яку ви сказали. Я скажу вам так: США, а потім Німеччина, і так в усьому завжди. Я (кажу) не те, що канцлер залежить від президента (Джо Байдена), а про те, що порядок дій щодо рішення про ті чи інші види зброї, з мого досвіду, завжди був такий. Якщо Сполучені Штати робили крок уперед – то ми могли потім також говорити і наводити це як приклад іншим", – сказав Зеленський.

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"Ну а так як я в позитивному настрої щодо Сполучених Штатів - вважаю, що ми будемо всюди мати результат", – сказав Зеленський.

Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Водночас німецькі депутати підтримали підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву. Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.

Теми: СШАНімеччиназброя
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