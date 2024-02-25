Зеленский о Taurus: Сначала шаг США, потом – Германии

Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры с Германией по ракетам Taurus, считает, что Украина "будет иметь результат".

Источник: Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос о Taurus, президент поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за всю оказанную поддержку.

Реклама:

"Он проявил лидерство в Европе, у него мощный договор с нами, и серьезная поддержка", - сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул важность ракет Taurus для Украины, которые Шольц пока не согласился предоставить, и намекнул, что Германия может принять положительное решение, следуя примеру США.

"Для нас очень важно это оружие, о котором вы сказали. Я скажу вам так: США, а потом Германия, и так во всем всегда. Я (говорю) не то, что канцлер зависит от президента (Джо Байдена), а о том, что порядок действий по решению о тех или иных видах оружия, по моему опыту, всегда был такой. Если Соединенные Штаты делали шаг вперед – то мы могли потом также говорить и приводить это в пример другим", – сказал Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

"Ну а так как я в позитивном настроении относительно Соединенных Штатов – считаю, что мы будем везде иметь результат", – сказал Зеленский.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.