Зеленський розповів про погану підготовку резервів і як 4 бригади не могли воювати

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не були "нормально підготовлені" резерви військовослужбовців, а під час підготовки контрнаступу 4 бригади не змогли воювати, оскільки не отримали обіцяну техніку.

Джерело: пресконференція президента

Пряма мова: "Зараз головком проводить аудит, він хоче бути в кожному місці, в кожні бригаді, на відповідному напрямку, щоб зрозуміти і зробити висновки. Перш за все, питання резервів, ротацій. Треба в усьому навести порядок і поставити крапку.

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Не тільки можна боротись, треба відпочивати. Людина повинна розуміти: ось стільки-то днів, потім відійшла, відпочила, розраховувати свої сили. Для цього потрібно підготувати нормально резерви.

Вони не були підготовлені нормально. Це також факт. Ми повинні визначати свої слабкі місця. Вони були, вони є і нам потрібно їх виправити. А щоб виправити, треба зрозуміти, що відбувається".

Деталі: Зеленський також зазначив, що потрібно з’ясувати, "хто в кабінетах знаходиться, чому там, скільки людей було мобілізовано, який відсоток з них був на фронті".

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Він також навів приклад "і про нас, і про наших партнерів".

Пряма мова: "У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити, де, всі й так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету 4 бригади голі. 4 бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Могли воювати 4 бригади? Ні, вони й не воювали. Вони стояли і чекали техніку. Я говорю без закидів. Але є питання і треба відповісти. Для цього і аудит".