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Зеленский рассказал о плохой подготовке резервов и как 4 бригады не могли воевать

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 18:59
Зеленский рассказал о плохой подготовке резервов и как 4 бригады не могли воевать
Зеленский на пресс-конференции 25 февраля, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не были "нормально подготовлены" резервы военнослужащих, а во время подготовки контрнаступления 4 бригады не смогли воевать, поскольку не получили обещанную технику.

Источник: пресс-конференция президента

Прямая речь: "Сейчас главком проводит аудит, он хочет быть в каждом месте, в каждой бригаде, на соответствующем направлении, чтобы понять и сделать выводы. Прежде всего, вопрос резервов, ротаций. Надо во всем навести порядок и поставить точку.

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Не только можно бороться, надо отдыхать. Человек должен понимать: вот столько-то дней, потом отошел, отдохнул, рассчитывать свои силы.

Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. Это также факт. Мы должны определять свои слабые места. Они были, они есть и нам нужно их исправить. А чтобы исправить, надо понять, что происходит".

Детали: Зеленский также отметил, что нужно выяснить, "кто в кабинетах находится, почему там, сколько людей было мобилизовано, какой процент из них был на фронте".

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Он также привел пример "и о нас, и о наших партнерах".

Прямая речь: "У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить, где, все и так знают примерно детали. И не буду говорить, сколько всего готовилось. До сих пор из того пакета 4 бригады голые. 4 бригады без техники, о которой было договорено, подписано, жали руки. Не доехало. Могли воевать 4 бригады? Нет, они и не воевали. Они стояли и ждали технику. Я говорю без упреков. Но есть вопросы и надо ответить. Для этого и аудит".

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаконтрнаступление
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