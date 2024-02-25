Якби Україна отримала достатньо зброї, то розбила би росіян − Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше різної зброї, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті і отримати перевагу над росіянами.

Джерело: Зеленський на пресконференції 25 лютого

Пряма мова президента: "Як може виглядати цей рік, або кінець цього року? Залежить від багатьох речей. Я вам наведу приклад один. Протиповітряна оборона. Якщо б сьогодні, або в найближчі місяці Україна змогла отримати − це просто один приклад, щоб ви зрозуміли, як це працює − змога би отримати 10 систем "Петріот" для ключових індустріальних центрів України, якби ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, то вони б до нас не підійшли, відступили б, ми би зламали їх лінії оборони і пішли би вперед. 10 "Петріотів". Це би кардинально змінило ситуацію".

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Деталі: Зеленський зазначив, що навів "Петріоти" як приклад, Україні потрібна й інша зброя.

"Я кажу вам просто "Петріоти", але це не значить, що тільки системи "Петріот" вирішують. Я вам навів один приклад. Але таких назв дві-три − і кінець їх (росіян − ред.) обороні. Просто кінець", − наголосив президент.

Він зазначив, що тепер кожен може спитати себе, чому в України цього немає, і припустив, що, можливо, "це не всім потрібно, або не все можливо, або це ще попереду".

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На зауваження модератора, що хотілось би закінчити пресконференцію на життєствердній ноті, Зеленський сказав: "А це було дуже позитивно. Це зрозуміло, куди ми йдемо, про що ми говоримо з партнерами, на що ми тиснемо і де ми бачимо себе в кінці року".