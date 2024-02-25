Если бы Украина получила достаточно оружия, то разбила бы россиян − Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше разного оружия, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте и получить преимущество над россиянами.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 25 февраля

Прямая речь президента: "Как может выглядеть этот год, или конец этого года? Зависит от многих вещей. Я вам приведу пример один. Противовоздушная оборона. Если бы сегодня, или в ближайшие месяцы Украина смогла получить − это просто один пример, чтобы вы поняли, как это работает − смогла бы получить 10 систем "Петриот" для ключевых индустриальных центров Украины, если бы эти системы мы могли применить ближе к линии фронта, то они бы к нам не подошли, отступили бы, мы бы сломали их линии обороны и пошли бы вперед. 10 "Петриотов". Это бы кардинально изменило ситуацию".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что привел "Петриоты" в качестве примера, Украине нужно и другое оружие.

"Я говорю вам просто "Петриоты", но это не значит, что только системы "Петриот" решают. Я вам привел один пример. Но таких названий два-три − и конец их (россиян − ред.) обороне. Просто конец", − подчеркнул президент.

Он отметил, что теперь каждый может спросить себя, почему у Украины этого нет, и предположил, что, возможно, "это не всем нужно, или не все возможно, или это еще впереди".

ВИДЕО ДНЯ

На замечание модератора, что хотелось бы закончить пресс-конференцию на жизнеутверждающей ноте, Зеленский сказал: "А это было очень позитивно. Это понятно, куда мы идем, о чем мы говорим с партнерами, на что мы давим и где мы видим себя в конце года".