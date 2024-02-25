Зеленський: У березні-квітні Україні буде складно

Президент Володимир Зеленський заявив, що березень-квітень будуть складними для України, а також повідомив, що Росія готує наступ на кінець травня або на початок літа.

Джерело: Зеленський на пресконференції

Деталі: На питання, що буде з Україною через рік, якщо теперішня динаміка війни буде продовжуватися, і недостатнє постачання зброї та боєприпасів буде і надалі, Зеленський відповів:

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Пряма мова: "Нам складно буде найближчі місяці. Тому що є колихання в США, які мають вплив на деякі держави. Хоча ЄС відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами.

Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити період різних хвиль: і політичних, і фінансових, і різного тиску.

Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня, якщо зможуть.

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Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до бою. Я вважаю, що їх бій (наступ - ред.), який почався 8 жовтня, не приніс жодного результату.

Ми зі свого боку підготуємо наш план.

Переломним моментом стануть вибори у США. І після цього ми розумітимемо, що відбудеться далі".

Більше деталей: Президент додав, що те, як може виглядати кінець цього року, залежатиме від багатьох речей. Зокрема, він навів приклад щодо недостатньої кількісті систем Патріот у України:

Пряма мова: "Якщо б ці системи ми могли б застосувати ближче до лінії фронту, вони (росіяни - ред.) би до нас не підійшли. Вони би відступили. Ми би зламали їхні лінії оборони і пішли би вперед. 10 Патріотів кардинально змінили би ситуацію.

Це не означає, що все вирішують системи Патріот. Я вам навів один приклад. Таких назв (зброї – ред.) було б дві-три і був би кінець їхній обороні. Просто кінець.

І тоді ми зможете відповісти собі на питання: "А чому в України цього немає?".

Ну. Значить, це потрібно не всім".