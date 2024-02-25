Зеленский: В марте-апреле Украине будет сложно

Президент Владимир Зеленский заявил, что март-апрель будуть сложными для Украины, а также сообщил, что Россия готовит наступление на конец мая или на начало лета.

Источник: Зеленский на пресс-конференции

Детали: На вопрос, что будет с Украиной через год, если нынешняя динамика войны будет продолжаться, и недостаточные поставки оружия и боеприпасов будут и в дальнейшем, Зеленский ответил:

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Прямая речь: "Нам сложно будет ближайшие месяцы. Потому что есть колебания в США, которые имеют влияние на некоторые государства. Хотя ЕС соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидерами.

Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить период различных волн: и политических, и финансовых, и различного давления.

Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая, если смогут.

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Они будут готовиться. Мы будем готовиться к бою. Я считаю, что их бой (наступление - ред.), который начался 8 октября, не принес никакого результата.

Мы со своей стороны подготовим наш план.

Переломным моментом станут выборы в США. И после этого мы будем понимать, что произойдет дальше".

Больше деталей: Президент добавил, что то, как может выглядеть конец этого года, будет зависеть от многих вещей. В частности, он привел пример недостаточного количества систем Патриот в Украине:

Прямая речь: "Если бы эти системы мы могли бы применить ближе к линии фронта, они (россияне - ред.) бы к нам не подошли. Они бы отступили. Мы бы сломали их линии обороны и пошли бы вперед. 10 Патриотов кардинально изменили бы ситуацию.

Это не значит, что все решают системы Патриот. Я вам привел один пример. Таких названий (оружия - ред.) было бы два-три и был бы конец их обороне. Просто конец.

И тогда мы сможете ответить себе на вопрос: "А почему у Украины этого нет?".

Ну. Значит, это нужно не всем".