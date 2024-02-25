Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала Україну ракетами, у Кропивницькому вибухи

Катерина ТищенкоНеділя, 25 лютого 2024, 20:05
Росія атакувала Україну ракетами, у Кропивницькому вибухи
карта повітряних тривог станом на 19:25

У неділю ввечері Повітряні сили повідомляють про ракетну атаку з боку РФ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Деталі: О 18:48 Повітряні сили повідомили про ракетні удари по Кропивницькому.

Реклама:

Пізніше ракетну небезпеку було оголошено також на Одещині.

Як повідомляє Суспільне, в неділю ввечері вибухи пролунали в Полтаві та Кропивницькому.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також повідомив, що під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі було чути звуки вибухів. "Інформація щодо наслідків уточнюється", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 19:52 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу, яка потім змінила курс на Кропивницький.

Суспільне повідомило про нові вибухи в Кропивницькому.

Пряма мова Райковича: "Кіровоградщина пережила чергову масовану ракетну атаку.

У Кропивницькому районі попередньо – без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів".

Теми: ракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанішина: Чекаємо на переговорну рамку від ЄС не пізніше 12 березня

Немчінов: Ветеранів треба брати на держслужбу, але без преференцій на конкурсні посади

Влучання "Шахеда" у будинок в Одесі, де загинули 12 людей: ще 2 − у важкому стані

Витік розмов офіцерів ВПС про Taurus: МЗС Росії викликало посла Німеччини

У НАТО починаються масштабні військові навчання

оновлено, фото, мапаУ Росії зранку підірвали залізничний міст, яким перевозять боєприпаси – ГУР

Усі новини...
ракетний удар
Росіяни вдарили ракетами по Харківському району
Атака ракет і "Шахедів" на Дніпро: 4 постраждалих, пошкоджено будинки й авто
Росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру
Останні новини
13:38
"Як дихати, коли у горлі ком": гурт ДахаБраха випустив нову пісню вперше за два роки
13:38
Російська пропаганда показала мости Німеччини, по яких РФ може вдарити "за Кримський"
13:34
У Єврокомісії підтвердили - готують представити переговорну рамку з Україною цього місяця
13:31
Глава МЗС Естонії: Заява Макрона про відправку військ змінила парадигму підтримки України
13:27
Єврокомісія не проводитиме переговорів з РФ щодо продовження транзиту газу через Україну
13:19
У Києві та області до кінця тижня очікуються нічні заморозки
13:01
Вартість Bitcoin перевищила $64 тисяч та оновила максимум із кінця 2021 року
12:53
Стефанішина: Чекаємо на переговорну рамку від ЄС не пізніше 12 березня
12:44
НБУ визначив важливі об’єкти платіжної інфраструкрури: доєднались нові системи
12:38
Медведєв заявив, що Україна це Росія
Усі новини...
Реклама: