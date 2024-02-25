Росія атакувала Україну ракетами, у Кропивницькому вибухи

У неділю ввечері Повітряні сили повідомляють про ракетну атаку з боку РФ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Деталі: О 18:48 Повітряні сили повідомили про ракетні удари по Кропивницькому.

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Пізніше ракетну небезпеку було оголошено також на Одещині.

Як повідомляє Суспільне, в неділю ввечері вибухи пролунали в Полтаві та Кропивницькому.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також повідомив, що під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі було чути звуки вибухів. "Інформація щодо наслідків уточнюється", - додав він.

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Оновлено: О 19:52 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу, яка потім змінила курс на Кропивницький.

Суспільне повідомило про нові вибухи в Кропивницькому.

Пряма мова Райковича: "Кіровоградщина пережила чергову масовану ракетну атаку.

У Кропивницькому районі попередньо – без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів".