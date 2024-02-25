Росія атакувала Україну ракетами, у Кропивницькому вибухи
У неділю ввечері Повітряні сили повідомляють про ракетну атаку з боку РФ.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович
Деталі: О 18:48 Повітряні сили повідомили про ракетні удари по Кропивницькому.
Пізніше ракетну небезпеку було оголошено також на Одещині.
Як повідомляє Суспільне, в неділю ввечері вибухи пролунали в Полтаві та Кропивницькому.
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також повідомив, що під час повітряної тривоги в Кропивницькому районі було чути звуки вибухів. "Інформація щодо наслідків уточнюється", - додав він.
Оновлено: О 19:52 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кривого Рогу, яка потім змінила курс на Кропивницький.
Суспільне повідомило про нові вибухи в Кропивницькому.
Пряма мова Райковича: "Кіровоградщина пережила чергову масовану ракетну атаку.
У Кропивницькому районі попередньо – без постраждалих і руйнувань цивільних об‘єктів".