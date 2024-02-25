Россия атаковала Украину ракетами, в Кропивницком взрывы

карта воздушных тревог по состоянию на 19:25

В воскресенье вечером Воздушные силы сообщают о ракетной атаке со стороны РФ.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне, глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович

Детали: В 18:48 Воздушные силы сообщили о ракетных ударах по Кропивницкому.

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Позже ракетная опасность была объявлена также в Одесской области.

Как сообщает Суспільне, в воскресенье вечером взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком.

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович также сообщил, что во время воздушной тревоги в Кропивницком районе были слышны звуки взрывов. "Информация о последствиях уточняется", - добавил он.

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Обновлено: В 19:52 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, которая затем изменила курс на Кропивницкий.

Суспільне сообщило о новых взрывах в Кропивницком.

Прямая речь Райковича: "Кировоградщина пережила очередную массированную ракетную атаку.

В Кропивницком районе предварительно - без пострадавших и разрушений гражданских объектов".