Россия атаковала Украину ракетами, в Кропивницком взрывы
В воскресенье вечером Воздушные силы сообщают о ракетной атаке со стороны РФ.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне, глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович
Детали: В 18:48 Воздушные силы сообщили о ракетных ударах по Кропивницкому.
Позже ракетная опасность была объявлена также в Одесской области.
Как сообщает Суспільне, в воскресенье вечером взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком.
Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович также сообщил, что во время воздушной тревоги в Кропивницком районе были слышны звуки взрывов. "Информация о последствиях уточняется", - добавил он.
Обновлено: В 19:52 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кривого Рога, которая затем изменила курс на Кропивницкий.
Суспільне сообщило о новых взрывах в Кропивницком.
Прямая речь Райковича: "Кировоградщина пережила очередную массированную ракетную атаку.
В Кропивницком районе предварительно - без пострадавших и разрушений гражданских объектов".