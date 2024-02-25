"Шахеди" знову намагалися атакувати Україну

У неділю ввечері в низці областей було оголошено загрозу застосування ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:21 Повітряні сили повідомляли про БпЛА типу "Shahed" в Коломацькому районі Харківської області, південно-західним курсом.

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О 20:30 загрозу ударних БпЛА оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

При цьому в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях – загроза балістики.

Станом на 21:13: БпЛА в Лозівському районі Харківської області, курс північний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Повітряні сили повідомили про безпілотники в передмістях Дніпра та Харкова.

О 22:13 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА.