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"Шахеды" снова пытались атаковать Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 22:19
Шахеды снова пытались атаковать Украину
иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье вечером в ряде областей была объявлена угроза применения ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:21 Воздушные силы сообщили о БпЛА типа "Shahed" в Коломакском районе Харьковской области, юго-западным курсом.

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В 20:30 угроза ударных БпЛА объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

При этом в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях – угроза баллистики.

По состоянию на 21:13: БпЛА в Лозовском районе Харьковской области, курс северный.
БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.

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Позже Воздушные силы сообщили о беспилотниках в пригородах Днепра и Харькова.

В 22:13 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.

Темы: беспилотники
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