"Шахеды" снова пытались атаковать Украину
В воскресенье вечером в ряде областей была объявлена угроза применения ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 20:21 Воздушные силы сообщили о БпЛА типа "Shahed" в Коломакском районе Харьковской области, юго-западным курсом.
В 20:30 угроза ударных БпЛА объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
При этом в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях – угроза баллистики.
По состоянию на 21:13: БпЛА в Лозовском районе Харьковской области, курс северный.
БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный.
Позже Воздушные силы сообщили о беспилотниках в пригородах Днепра и Харькова.
В 22:13 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.