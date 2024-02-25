Омбудсмен: Росіяни 24 лютого розстріляли українських військових, які здавалися в полон

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про розстріл 24 лютого в Бахмутському районі російськими військовими щонайменше 7 військовослужбовців Сил оборони, які здавалися в полон.

Джерело: Лубінець у Telegram, Офіс генпрокурора

Дослівно: "Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли.

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Точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці СОУ (Сил оборони України – ред.)".

Деталі: Лубінець додав, що має інформацію про те, з якої військової частини російської армії окупанти, які нещадно стратили українців.

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"Цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Щодо цього негайно звернуся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених", – написав він.

Оновлено: В Офісі генпрокурора повідомили, що подія сталася під час штурму українських позицій між селами Іванівське та Хромове Донецької області.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Загалом в Україні наразі розслідується 19 кримінальних проваджень за фактами вбивства 45 українських військовополонених.

Дослівно Офіс генпрокурора: "На записі з камери дрона видно, що представники ЗС РФ спочатку наказують нашим захисникам вийти з окопу. Після, зібравши всіх оборонців в одному місці та відійшовши на декілька метрів, ворог випускає по них автоматні черги. Військові держави-агресора умисно добили поранених та беззбройних українських воїнів, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права".