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Омбудсмен: Россияне 24 февраля расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 21:50
Омбудсмен: Россияне 24 февраля расстреляли украинских военных, которые сдавались в плен
расстрел украинских военных, скриншот видео

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о расстреле 24 февраля в Бахмутском районе российскими военными по меньшей мере 7 военнослужащих Сил обороны, которые сдавались в плен.

Источник: Лубинец в Telegram, Офис генпрокурора

Дословно: "Очередное военное преступление вероятно случилось 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли.

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Точное количество казненных россиянами украинцев неизвестно, вероятно их было по меньшей мере семь. Это военнослужащие СОУ (Сил обороны Украины – ред.)".

Детали: Лубинец добавил, что располагает информацией о том, из какой воинской части российской армии оккупанты, которые беспощадно казнили украинцев.

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"Этот случай необходимо зафиксировать как очередное нарушение Россией норм международного гуманитарного права. По этому поводу немедленно обращусь с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что российские военные убивают украинских пленных", - написал он.

Обновлено: В Офисе генпрокурора сообщили, что происшествие случилось во время штурма украинских позиций между селами Ивановское и Хромовое Донецкой области.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Всего в Украине сейчас расследуется 19 уголовных производств по фактам убийства 45 украинских военнопленных.

Дословно Офис генпрокурора: "На записи с камеры дрона видно, что представители ВС РФ сначала приказывают нашим защитникам выйти из окопа. После, собрав всех защитников в одном месте и отойдя на несколько метров, враг выпускает по ним автоматные очереди. Военные государства-агрессора умышленно добили раненых и безоружных украинских воинов, игнорируя нормы международного гуманитарного права".

Темы: пленныеомбудсменвойна
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