Новим головою НАЗК обрано детектива НАБУ

Переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

Реклама:

Очікуємо на відповідне рішення уряду.

Наразі Віктор Павлущик старший детектив – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України".

Деталі: Як зазначили в НАЗК, конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.