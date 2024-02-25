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Новим головою НАЗК обрано детектива НАБУ

Катерина ТищенкоНеділя, 25 лютого 2024, 20:58
Новим головою НАЗК обрано детектива НАБУ
Віктор Павлущик, фото: Transparency International Ukraine

Переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.

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Очікуємо на відповідне рішення уряду.

Наразі Віктор Павлущик старший детектив – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України".

Деталі: Як зазначили в НАЗК, конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

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Теми: НАЗК
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