Новим головою НАЗК обрано детектива НАБУ
Неділя, 25 лютого 2024, 20:58
Переможцем конкурсу на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик.
Джерело: НАЗК
Дослівно: "Конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК сьогодні оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.
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Очікуємо на відповідне рішення уряду.
Наразі Віктор Павлущик старший детектив – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України".
Деталі: Як зазначили в НАЗК, конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.
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