Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новым главой НАПК избран детектив НАБУ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 20:58
Новым главой НАПК избран детектив НАБУ
Виктор Павлущик, фото: Transparency International Ukraine

Победителем конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал Виктор Павлущик.

Источник: НАПК

Дословно: "Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК сегодня объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

Реклама:

Ожидаем соответствующего решения правительства.

Сейчас Виктор Павлущик старший детектив – руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины".

Детали: Как отметили в НАПК, конкурсная комиссия определила, что Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добродетели.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утечка разговоров офицеров ВВС о Taurus: МИД России вызвал посла Германии

В НАТО начинаются масштабные военные учения

обновлено, фото, картаВ России утром взорвали железнодорожный мост, по которому перевозят боеприпасы – ГУР

Соперница Трампа впервые победила на праймериз

30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Все новости...
НАПК
За шаг к финалу: что известно о 10 кандидатах на главу НАПК?
Вопросы, ответы на которые должен знать будущий глава НАПК
Отдых в оккупированном Крыму, тещи из 90-х и связи: самые интересные собеседования кандидатов на главу НАПК
Последние новости
12:44
НБУ определил важные объекты платежной инфраструкруры: присоединились новые системы
12:38
Медведев заявил, что Украина это Россия
12:32
Энергосистема Украины выдержала атаки РФ в феврале − разведка Британии
12:32
РФ сократит добычу и экспорт нефти почти на 500 тысяч баррелей в день
12:28
Немчинов: Ветеранов надо брать на госслужбу, но без преференций на конкурсные должности
12:25
Машину "экс-чиновника" из оккупированной Луганщины пытались взорвать – росСМИ
12:13
В Кабмине говорят, что сейчас нет возможности сделать заседания министров доступными для СМИ
11:57
В понедельник Украина экспортирует рекордное количество электричества в 5 стран
11:56
Попадание "Шахеда" в дом в Одессе, где погибли 12 человек: еще 2 людей − в тяжелом состоянии
11:53
США рассматривают запрет продажи нефти Китаю из Стратегического резерва
Все новости...
Реклама: