Новым главой НАПК избран детектив НАБУ
Воскресенье, 25 февраля 2024, 20:58
Победителем конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал Виктор Павлущик.
Источник: НАПК
Дословно: "Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК сегодня объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.
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Ожидаем соответствующего решения правительства.
Сейчас Виктор Павлущик старший детектив – руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины".
Детали: Как отметили в НАПК, конкурсная комиссия определила, что Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добродетели.
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