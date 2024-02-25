Новым главой НАПК избран детектив НАБУ

Победителем конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал Виктор Павлущик.

Источник: НАПК

Дословно: "Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК сегодня объявила победителем конкурса Виктора Павлущика. За его кандидатуру проголосовали все шесть членов комиссии.

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Ожидаем соответствующего решения правительства.

Сейчас Виктор Павлущик старший детектив – руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины".

Детали: Как отметили в НАПК, конкурсная комиссия определила, что Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей председателя НАПК, а также соответствует критериям компетентности и добродетели.