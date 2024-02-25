Росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру
Неділя, 25 лютого 2024, 21:31
Росіяни завдавали ракетних ударів по Дніпру у неділю ввечері.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне
Деталі: О 21:17 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Павлограда/Дніпра.
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О 21:20 стало відомо про ще одну ракету в напрямку Дніпра.
О 21:26 Повітряні сили повідомили про "ракети (імовірно Х-59) на Дніпро".
Суспільне повідомило, що в передмісті Дніпра було чутно вибухи.
ВІДЕО ДНЯ
О 21:35 Повітряні сили повідомили ще й про "Шахед" у передмісті Дніпра.
О 22:13 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння та ударних БпЛА.