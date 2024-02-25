Россияне наносили ракетные удары по Днепру
Воскресенье, 25 февраля 2024, 21:31
Россияне нанесли ракетные удары по Днепру в воскресенье вечером.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне
Детали: В 21:17 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Павлограда/Днепра.
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В 21:20 стало известно о еще одной ракете в направлении Днепра.
В 21:26 Воздушные силы сообщили о "ракетах (предположительно Х-59) на Днепр".
Суспільне пишет, что в пригороде Днепра были слышны взрывы.
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В 21:35 Воздушные силы сообщили еще и о "Шахеде" в пригороде Днепра.
В 22:13 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.