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Россияне наносили ракетные удары по Днепру

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 февраля 2024, 21:31
Россияне наносили ракетные удары по Днепру
остатки ракеты Х-59, иллюстративное фото полиции

Россияне нанесли ракетные удары по Днепру в воскресенье вечером.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Детали: В 21:17 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Павлограда/Днепра.

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В 21:20 стало известно о еще одной ракете в направлении Днепра.

В 21:26 Воздушные силы сообщили о "ракетах (предположительно Х-59) на Днепр".

Суспільне пишет, что в пригороде Днепра были слышны взрывы.

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В 21:35 Воздушные силы сообщили еще и о "Шахеде" в пригороде Днепра.

В 22:13 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.

Темы: Днепрракетный удар
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