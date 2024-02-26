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Росіяни запускали безпілотники на Харківщину

Олена ІвашківПонеділок, 26 лютого 2024, 01:27
Росіяни запускали безпілотники на Харківщину
Фото ілюстративне: Getty Images

У ніч на 26 лютого російські військові запустили безпілотники на Харківську область.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "БпЛА у північно-східній частині Харківської області, курс південний".

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О 1.52 Повітряні сили повідомили, що БпЛА знаходяться у центральній частині Харківщини, змінили курс та рухаються на Харків.

О 2.31 пролунав відбій повітряної тривоги на Харківщині.

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Теми: ХарківХарківська областьвійна
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