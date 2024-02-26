Росіяни запускали безпілотники на Харківщину
Понеділок, 26 лютого 2024, 01:27
У ніч на 26 лютого російські військові запустили безпілотники на Харківську область.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "БпЛА у північно-східній частині Харківської області, курс південний".
Реклама:
О 1.52 Повітряні сили повідомили, що БпЛА знаходяться у центральній частині Харківщини, змінили курс та рухаються на Харків.
О 2.31 пролунав відбій повітряної тривоги на Харківщині.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У неділю пізно ввечері російські війська завдали ракетних ударів по Харківському району.