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Россияне запустили беспилотники на Харьковщину

Алена ИвашкивПонедельник, 26 февраля 2024, 01:27
Россияне запустили беспилотники на Харьковщину
Фото иллюстративное: Getty Images

В ночь на 26 февраля российские военные запустили беспилотники на Харьковскую область.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "БпЛА в северо-восточной части Харьковской области, курс южный".

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В 1:52 Воздушные силы сообщили, что БПЛА находятся в центральной части Харьковщины, изменили курс и двигаются на Харьков.

В 2.31 раздался отбой воздушной тревоги на Харьковщине.

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Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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