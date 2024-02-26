Россияне запустили беспилотники на Харьковщину
Понедельник, 26 февраля 2024, 01:27
В ночь на 26 февраля российские военные запустили беспилотники на Харьковскую область.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "БпЛА в северо-восточной части Харьковской области, курс южный".
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В 1:52 Воздушные силы сообщили, что БПЛА находятся в центральной части Харьковщины, изменили курс и двигаются на Харьков.
В 2.31 раздался отбой воздушной тревоги на Харьковщине.
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- В воскресенье поздно вечером российские войска нанесли ракетные удары по Харьковскому району.