Россияне запустили беспилотники на Харьковщину

В ночь на 26 февраля российские военные запустили беспилотники на Харьковскую область.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "БпЛА в северо-восточной части Харьковской области, курс южный".

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В 1:52 Воздушные силы сообщили, что БПЛА находятся в центральной части Харьковщины, изменили курс и двигаются на Харьков.

В 2.31 раздался отбой воздушной тревоги на Харьковщине.

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