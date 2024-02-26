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У Вашингтоні військовий ВПС США підпалив себе біля посольства Ізраїлю

Олена ІвашківПонеділок, 26 лютого 2024, 05:38
У Вашингтоні військовий ВПС США підпалив себе біля посольства Ізраїлю
Ілюстративне фото: CNN

Військовослужбовець ВПС США підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні в неділю.

Джерело: CNN з посиланням на місцеву владу та ВПС США

Деталі: Близько 13.00 у неділю на місце події прибула поліція, щоб допомогти Секретній службі США після того, як людина підпалила себе перед посольством.

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На відеозаписі інциденту, який є у розпорядженні CNN, чоловік називає себе Аароном Бушнеллом і каже: "Я більше не буду співучасником геноциду", а потім додає, що те, що він збирається зробити, є мінімальним у порівнянні зі стражданнями палестинців.

Потім він кладе камеру на землю, і обливає себе невідомою рідиною та підпалює, постійно вигукуючи "Волю Палестині!". Врешті-решт він падає, коли поліцейські кидаються гасити полум'я вогнегасниками.

Прес-секретар ВПС США Роуз Райлі підтвердила, що в інциденті брав участь військовослужбовець ВПС США, який перебуває на службі.

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Постраждалого доставили до місцевої лікарні і він перебуває в критичному стані.

Речник посольства Ізраїлю заявив, що "ніхто з працівників посольства не постраждав і перебуває в безпеці".

Теми: США
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