В Вашингтоне военный ВВС США поджег себя возле посольства Израиля

Военнослужащий ВВС США поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне в воскресенье.

Источник: CNN со ссылкой на местные власти и ВВС США

Детали: Около 13.00 в воскресенье на место происшествия прибыла полиция, чтобы помочь Секретной службе США после того, как человек поджег себя перед посольством.

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На видеозаписи инцидента, который есть в распоряжении CNN, мужчина называет себя Аароном Бушнеллом и говорит: "Я больше не буду соучастником геноцида", а затем добавляет, что то, что он собирается сделать, является минимальным по сравнению со страданиями палестинцев.

Затем он кладет камеру на землю, и обливает себя неизвестной жидкостью и поджигает, постоянно выкрикивая "Свободу Палестине!". В конце концов он падает, когда полицейские бросаются тушить пламя огнетушителями.

Пресс-секретарь ВВС США Роуз Райли подтвердила, что в инциденте участвовал военнослужащий ВВС США, который находится на службе.

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Пострадавшего доставили в местную больницу и он находится в критическом состоянии.

Представитель посольства Израиля заявил, что "никто из сотрудников посольства не пострадал и находится в безопасности".