Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Вашингтоне военный ВВС США поджег себя возле посольства Израиля

Алена ИвашкивПонедельник, 26 февраля 2024, 05:38
В Вашингтоне военный ВВС США поджег себя возле посольства Израиля
Иллюстративное фото: CNN

Военнослужащий ВВС США поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне в воскресенье.

Источник: CNN со ссылкой на местные власти и ВВС США

Детали: Около 13.00 в воскресенье на место происшествия прибыла полиция, чтобы помочь Секретной службе США после того, как человек поджег себя перед посольством.

Реклама:

На видеозаписи инцидента, который есть в распоряжении CNN, мужчина называет себя Аароном Бушнеллом и говорит: "Я больше не буду соучастником геноцида", а затем добавляет, что то, что он собирается сделать, является минимальным по сравнению со страданиями палестинцев.

Затем он кладет камеру на землю, и обливает себя неизвестной жидкостью и поджигает, постоянно выкрикивая "Свободу Палестине!". В конце концов он падает, когда полицейские бросаются тушить пламя огнетушителями.

Пресс-секретарь ВВС США Роуз Райли подтвердила, что в инциденте участвовал военнослужащий ВВС США, который находится на службе.

ВИДЕО ДНЯ

Пострадавшего доставили в местную больницу и он находится в критическом состоянии.

Представитель посольства Израиля заявил, что "никто из сотрудников посольства не пострадал и находится в безопасности".

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине

Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали

Зеленский предостерег США и Европу от проигрыша "Шахедам" или российским истребителям

Из-за наезда авто на толпу в Польше пострадали шестеро украинцев

Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы - ГПСУ

Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Все новости...
США
Байден встретится со спикером Палаты представителей "чтобы разблокировать миллиарды"
NYT: ЦРУ поддерживает 12 тайных баз в Украине, Бернс на прошлой неделе был в Киеве
Советник Байдена: Украина может победить в войне, если будет иметь инструменты
Последние новости
02:12
По двум громадам Сумщины враг ударил НАР, еще на одну сбросил 37 мин
01:40
Боррель призвал расследовать гибель палестинцев в Газе, которые ожидали гумпомощь
01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
00:24
30 украинских ветеранов отправились в США на соревнования среди военных
23:49
CNN: Спикер Палаты представителей обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине
23:13
Погода на понедельник: от 3° мороза до 15° тепла, на западе небольшой дождь
23:10
Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
22:44
Жирона с Довбыком и Цыганковым минимально проиграла Мальорке в чемпионате Испании
22:29
Зеленский: Ситуация на польской границе вышла за пределы экономики и морали
22:20
В Ивановском под Бахмутом идут жесткие бои, также россияне атакуют Богдановку – ВСУ
Все новости...
Реклама: