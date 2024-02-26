Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Салліван заявив про "порозуміння" щодо припинення вогню у Секторі Гази

Олена ІвашківПонеділок, 26 лютого 2024, 06:33
Салліван заявив про порозуміння щодо припинення вогню у Секторі Гази
ПАЛЕСТИНСЬКІ ДІТИ ЧЕКАЮТЬ НА ЇЖУ В ТАБОРІ БІЖЕНЦІВ У ДЕЙР-ЕЛЬ-БАЛАХ В СЕКТОРІ ГАЗИ, ФОТО GETTY IMAGES

Сполучені Штати заявили у неділю, 25 лютого, що на переговорах у Парижі 23 лютого було досягнуто "порозуміння" щодо можливої угоди між Ізраїлем та ХАМАСом, звільнення заручників та припинення війни у Секторі Гази.

Джерело: радник з національної безпеки США Джейк Салліван в інтерв’ю CNN, прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю  CBS News 

Пряма мова Саллівана: "Представники Ізраїлю, Сполучених Штатів, Єгипту та Катару зустрілися в Парижі та дійшли порозуміння між собою щодо того, як виглядатимуть основні контури угоди про заручників та тимчасове припинення вогню.

Реклама:

Що стосується узгодження деталей, то це все ще перебуває на стадії переговорів. Катар і Єгипет повинні будуть провести непрямі дискусії з ХАМАСом, тому що в кінцевому підсумку їм [ХАМАСу] доведеться погодитися звільнити заручників.

Ця робота триває. І ми сподіваємося, що найближчими днями ми зможемо підійти до точки, коли дійсно буде досягнуто твердої та остаточної згоди з цього питання".

Деталі: Нетаньяху в неділю, 25 лютого, заявив, що поки що не ясно, чи в результаті поточних переговорів буде укладено угоду. В інтерв’ю Нетаньягу відмовився обговорювати деталі, однак, зазначив, що ХАМАС повинен відмовитись від своїх "маревних вимог, тоді ми матимемо прогрес, якого ми всі хочемо".

ВІДЕО ДНЯ

Він також додав, що зустрічатиметься з військовим керівництвом для обговорення плану дій в місті Рафах, який передбачає, з одного боку, евакуацію цивільних палестинців на північ від міста, а з іншого, продовження воєнної операції зі знищення решти батальйонів ХАМАСу, що залишилися в місті.

Пряма мова Нетаньяху: "Якщо у нас буде угода, це [знищення ХАМАСу] буде трохи відкладено. Але це станеться. Якщо у нас не буде угоди, ми все одно це зробимо. Це треба зробити. Тому що цілковита перемога — це наша мета, а цілковита перемога є в межах досяжності. Не через кілька місяців, а через кілька тижнів після початку операції".

Теми: Сектор ГазивійнаСШАХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
Сектор Гази
Ізраїль посилив бомбардування міста Рафах у Секторі Гази, де переховується 1,5 млн людей
Ізраїль розширить військову операцію в Рафаху, якщо до Рамадану не повернуть заручників
Байден закликає до 6-тижневого припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: