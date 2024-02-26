Салліван заявив про "порозуміння" щодо припинення вогню у Секторі Гази
Сполучені Штати заявили у неділю, 25 лютого, що на переговорах у Парижі 23 лютого було досягнуто "порозуміння" щодо можливої угоди між Ізраїлем та ХАМАСом, звільнення заручників та припинення війни у Секторі Гази.
Джерело: радник з національної безпеки США Джейк Салліван в інтерв’ю CNN, прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю CBS News
Пряма мова Саллівана: "Представники Ізраїлю, Сполучених Штатів, Єгипту та Катару зустрілися в Парижі та дійшли порозуміння між собою щодо того, як виглядатимуть основні контури угоди про заручників та тимчасове припинення вогню.
Що стосується узгодження деталей, то це все ще перебуває на стадії переговорів. Катар і Єгипет повинні будуть провести непрямі дискусії з ХАМАСом, тому що в кінцевому підсумку їм [ХАМАСу] доведеться погодитися звільнити заручників.
Ця робота триває. І ми сподіваємося, що найближчими днями ми зможемо підійти до точки, коли дійсно буде досягнуто твердої та остаточної згоди з цього питання".
Деталі: Нетаньяху в неділю, 25 лютого, заявив, що поки що не ясно, чи в результаті поточних переговорів буде укладено угоду. В інтерв’ю Нетаньягу відмовився обговорювати деталі, однак, зазначив, що ХАМАС повинен відмовитись від своїх "маревних вимог, тоді ми матимемо прогрес, якого ми всі хочемо".
Він також додав, що зустрічатиметься з військовим керівництвом для обговорення плану дій в місті Рафах, який передбачає, з одного боку, евакуацію цивільних палестинців на північ від міста, а з іншого, продовження воєнної операції зі знищення решти батальйонів ХАМАСу, що залишилися в місті.
Пряма мова Нетаньяху: "Якщо у нас буде угода, це [знищення ХАМАСу] буде трохи відкладено. Але це станеться. Якщо у нас не буде угоди, ми все одно це зробимо. Це треба зробити. Тому що цілковита перемога — це наша мета, а цілковита перемога є в межах досяжності. Не через кілька місяців, а через кілька тижнів після початку операції".