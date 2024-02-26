Салліван заявив про "порозуміння" щодо припинення вогню у Секторі Гази

Сполучені Штати заявили у неділю, 25 лютого, що на переговорах у Парижі 23 лютого було досягнуто "порозуміння" щодо можливої угоди між Ізраїлем та ХАМАСом, звільнення заручників та припинення війни у Секторі Гази.

Джерело: радник з національної безпеки США Джейк Салліван в інтерв’ю CNN, прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю CBS News

Пряма мова Саллівана: "Представники Ізраїлю, Сполучених Штатів, Єгипту та Катару зустрілися в Парижі та дійшли порозуміння між собою щодо того, як виглядатимуть основні контури угоди про заручників та тимчасове припинення вогню.

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Що стосується узгодження деталей, то це все ще перебуває на стадії переговорів. Катар і Єгипет повинні будуть провести непрямі дискусії з ХАМАСом, тому що в кінцевому підсумку їм [ХАМАСу] доведеться погодитися звільнити заручників.

Ця робота триває. І ми сподіваємося, що найближчими днями ми зможемо підійти до точки, коли дійсно буде досягнуто твердої та остаточної згоди з цього питання".

Деталі: Нетаньяху в неділю, 25 лютого, заявив, що поки що не ясно, чи в результаті поточних переговорів буде укладено угоду. В інтерв’ю Нетаньягу відмовився обговорювати деталі, однак, зазначив, що ХАМАС повинен відмовитись від своїх "маревних вимог, тоді ми матимемо прогрес, якого ми всі хочемо".

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Він також додав, що зустрічатиметься з військовим керівництвом для обговорення плану дій в місті Рафах, який передбачає, з одного боку, евакуацію цивільних палестинців на північ від міста, а з іншого, продовження воєнної операції зі знищення решти батальйонів ХАМАСу, що залишилися в місті.

Пряма мова Нетаньяху: "Якщо у нас буде угода, це [знищення ХАМАСу] буде трохи відкладено. Але це станеться. Якщо у нас не буде угоди, ми все одно це зробимо. Це треба зробити. Тому що цілковита перемога — це наша мета, а цілковита перемога є в межах досяжності. Не через кілька місяців, а через кілька тижнів після початку операції".