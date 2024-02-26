Салливан заявил о "взаимопонимании" по прекращению огня в Секторе Газа
Соединенные Штаты заявили в воскресенье, 25 февраля, что на переговорах в Париже 23 февраля было достигнуто "понимание" относительно возможного соглашения между Израилем и ХАМАСом, освобождения заложников и прекращения войны в Секторе Газа.
Источник: советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в интервью CNN, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CBS News
Прямая речь Салливана: "Представители Израиля, Соединенных Штатов, Египта и Катара встретились в Париже и пришли к пониманию между собой относительно того, как будут выглядеть основные контуры соглашения о заложниках и временном прекращении огня.
Что касается согласования деталей, то это всё ещё находится на стадии переговоров. Катар и Египет должны будут провести непрямые дискуссии с ХАМАСом, потому что в конечном итоге им [ХАМАСу] придется согласиться освободить заложников.
Эта работа продолжается. И мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем подойти к точке, когда действительно будет достигнуто твердое и окончательное согласие по этому вопросу".
Детали: Нетаньяху в воскресенье, 25 февраля, заявил, что пока не ясно, будет ли в результате текущих переговоров заключено соглашение. В интервью Нетаньяху отказался обсуждать детали, однако, отметил, что ХАМАС должен отказаться от своих "бредовых требований, тогда мы будем иметь прогресс, которого мы все хотим".
Он также добавил, что будет встречаться с военным руководством для обсуждения плана действий в городе Рафах, который предусматривает, с одной стороны, эвакуацию гражданских палестинцев к северу от города, а с другой, продолжение военной операции по уничтожению остальных батальонов ХАМАСа, оставшихся в городе.
Прямая речь Нетаньяху: "Если у нас будет соглашение, это [уничтожение ХАМАСа] будет немного отложено. Но это произойдет. Если у нас не будет соглашения, мы все равно это сделаем. Это надо сделать. Потому что полная победа - это наша цель, а полная победа находится в пределах досягаемости. Не через несколько месяцев, а через несколько недель после начала операции".