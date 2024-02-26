Міноборони РФ показало Герасимова нібито на фронті в Україні

Міноборони РФ на третій день після річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявило, що начальник Генштабу ЗС РФ нібито відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії в зоні бойових дій в Україні.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно російське відомство: "Начальник Генерального штабу ЗС РФ − перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу в зоні проведення спеціальної військової операції (так окупанти називають війну проти України − ред.)".

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Деталі: Герасимов нібито побував у командному пункті, де заслухав доповідь командувача 58-ї загальновійськової армії про обстановку в його зоні відповідальності і порядок подальших дій.

Начальник російського Генштабу також вручив окупантам нагороди.

З оприлюдненого відео незрозуміло, де саме був Герасимов і чи був він узагалі на фронті: російського генерала показали спочатку в літаку, а потім всередині якогось приміщення.

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Варто зазначити, що в Росії офіційні особи та державні ЗМІ утрималися від коментарів щодо другої річниці початку повномасштабного вторгнення. Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що це зробили навмисно, щоб не привертати увагу до невдач Росії в досягненні заявлених "стратегічних цілей" в Україні та в реалізації менших цілей − захоплення всієї Луганської та Донецької областей, а також до значних втрат особового складу.