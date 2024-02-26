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Минобороны РФ показало Герасимова якобы на фронте в Украине

Ирина БалачукПонедельник, 26 февраля 2024, 07:27
Минобороны РФ показало Герасимова якобы на фронте в Украине
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Скриншот из видео Минобороны РФ

Минобороны РФ на третий день после годовщины полномасштабного вторжения России в Украину заявило, что начальник Генштаба ВС РФ якобы посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне боевых действий в Украине.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции (так оккупанты называют войну против Украины − ред.)".

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Детали: Герасимов якобы побывал в командном пункте, где заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне его ответственности и порядке дальнейших действий.

Начальник российского Генштаба также вручил оккупантам награды.

Из обнародованного видео непонятно, где именно был Герасимов и был ли он вообще на фронте: российского генерала показали сначала в самолете, а потом внутри какого-то помещения.  

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Стоит отметить, что в России официальные лица и государственные СМИ воздержались от комментариев относительно второй годовщины начала полномасштабного вторжения. Институт изучения войны (ISW) считает, что это сделали намеренно, чтобы не привлекать внимание к неудачам России в достижении заявленных "стратегических целей" в Украине и в реализации меньших целей − захвате всей Луганской и Донецкой областей, а также к значительным потерям личного состава.

Темы: Росcиявойна
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