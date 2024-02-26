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Через протести фермерів Польща вимагатиме у ЄС змінити Зелений курс

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 09:19

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський закликатиме ЄС обмежити політику щодо довкілля, проти положень якої виступають фермери. За його словами, протести фермерів є результатом "поганих рішень".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, Секерський під час пресконференції в неділю

Деталі: "Я буду… вимагати обмежити Європейський зелений курс", – заявив Секерський, маючи на увазі, серед іншого, рішення, пов'язані з використанням пестицидів і мінімальною часткою орних земель щодо невиробничих площ або угідь. З таким таким закликом міністр звернеться до Ради ЄС у понеділок.

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За словами Секерського, протести фермерів є результатом "певних упущень, але також і поганих рішень".

До таких поганих рішень він зарахував Європейський зелений курс, який, за його словами, був схвалений колишнім польським урядом, але також "значною мірою підготовлений нинішнім комісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським".

Рішення, запроваджені Зеленим курсом, є неприйнятними для польських фермерів, наполіг міністр. "Фермери навіть вважають, що ці рішення порушують їхню професійну гідність", – заявив він.

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Він також сказав, що очікує "більшої відкритості" від Єврокомісії щодо змін до правил торгівлі з Україною, лібералізація яких призвела до того, що, за його словами, українські продукти харчування заполонили польський ринок.

Нагадаємо:

  • 23 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами відвідав польсько-український кордон і озвучив "план взаєморозуміння" для розблокування кордону.
  • Президент Володимир Зеленський на пресконференції в неділю висловив сподівання на вирішення питань із Польщею завдяки переговорам на рівні прем’єрів, однак якщо цього не відбудеться – пообіцяв захищати український бізнес.
  • У Польщі в ніч з суботи на неділю сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна.

Теми: ПольщаЄСпровокаціїкордон
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