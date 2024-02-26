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Из-за протестов фермеров Польша будет требовать у ЕС изменить Зеленый курс

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 26 февраля 2024, 09:19

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский будет призывать ЕС ограничить политику в отношении окружающей среды, против положений которой выступают фермеры. По его словам, протесты фермеров являются результатом "плохих решений".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, Секерский во время пресс-конференции в воскресенье

Детали: "Я буду... требовать ограничить Европейский зеленый курс", – заявил Секерский, имея в виду, среди прочего, решения, связанные с использованием пестицидов и минимальной долей пахотных земель относительно непроизводственных площадей или угодий. С таким таким призывом министр обратится к Совету ЕС в понедельник.

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По словам Секерского, протесты фермеров являются результатом "определенных упущений, но также и плохих решений".

К таким плохим решениям он причислил Европейский зеленый курс, который, по его словам, был одобрен бывшим польским правительством, но также "в значительной степени подготовлен нынешним комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским".

Решения, введенные Зеленым курсом, являются неприемлемыми для польских фермеров, настоял министр. "Фермеры даже считают, что эти решения нарушают их профессиональное достоинство", – заявил он.

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Он также сказал, что ожидает "большей открытости" от Еврокомиссии относительно изменений в правила торговли с Украиной, либерализация которых привела к тому, что, по его словам, украинские продукты питания заполонили польский рынок.

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Темы: ПольшаЕСпровокацииграница
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